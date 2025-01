Incidente sulla A14, quattro feriti gravi

Ancora un incidente grave sulla A14 Bologna-Taranto dove questa mattina al km 169 in direzione Sud un autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati. Quattro i feriti gravi trasportati due all'ospedale di Ancona ed altri due a Fano.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 8:30. La squadra ha estratto le quattro persone presenti all'interno della vettura coinvolta, collaborando con il personale del 118, e ha messo in sicurezza il mezzo coinvolto. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia autostradale. La A14 in direzione sud è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso, al momento aperta una sola corsia.



