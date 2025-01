Finocchiaro,troppo spesso donne solo ospiti nel mondo del lavoro

"L'esperienza umana delle donne, nella sua differenza con quella maschile, è ancora troppo spesso solo 'ospitata' in un sistema di modelli di produzione, organizzazione del lavoro, relazioni lavorative costruite sul modello del lavoratore maschio" parola dell'ex ministra delle Pari Opportunità Anna Finocchiaro che questo pomeriggio ha partecipato all'incontro sulle pari opportunità organizzato da Coop Alleanza 3.0 all'Extracoop Centro Nova di Villanova di Castenaso, in provincia di Bologna.

La cooperativa ha intrapreso il percorso per ottenere la certificazione di genere, e per questo ha costituito un comitato Guida per la Parità di Genere, presieduto dalla direttrice generale Milva Carletti, che ha redatto documento che definisce le linee per la Politica di Genere che entro fine mese verrà votato dal consiglio di amministrazione.

Nel testo si va dell'impegno per rimuovere la disparità, ad esempio con la conciliazione dei tempi vita-lavoro e l'equità salariale all'impegno della promozione, considerando della sua base sociale di oltre 2 milioni di soci, la parità di genere nella società con una comunicazione equilibrata e fornendo una rappresentazione non stereotipata delle figure maschili e femminili.

D'altronde, ha ricordato Carletti, "la nostra è un'organizzazione in cui la componente femminile è maggioritaria, sia nel corpo sociale sia nella popolazione aziendale: le donne rappresentano il 57% della base sociale e il 75% delle persone che lavorano con noi".

Al confronto ha partecipato anche Claudia Segre, presidente e fondatrice di Global Thinking Foundation. "È stato un incontro importante per parlare di parità di genere ed anche di come la prevenzione e il contrasto delle molestie e della violenza sui luoghi di lavoro siano cruciali. E Coop Alleanza 3.0 - ha sottolineato Segre - adotta un approccio integrato che include permessi retribuiti per le vittime di violenza, supporto psicologico e strumenti di segnalazione anonimi. Ma abbiamo anche parlato di un esempio concreto di empowerment femminile che è rappresentato dal prestito sociale, uno strumento che permette alle lavoratrici e lavoratori di accrescere la propria consapevolezza nella gestione delle proprie risorse finanziarie efficacemente".



