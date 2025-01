Consiglio comunale, grazie al digitale accesso e trasparenza

Nel corso del 2024 il Consiglio comunale di Ancona, presieduto da Simone Pizzi e il vice presidente Francesco Rubini Filogna, ha svolto una intensa attività dell'Assemblea e delle Commissioni. Tra gli obiettivi raggiunti, illustrati oggi da Pizzi e Rubini, nel corso di una conferenza stampa, l'entrata in funzione del progetto digitale dedicato alla trasparenza e alla fruibilità dell'attività consiliare, con la dotazione dell'aula consiliare di Palazzo del Popolo di un nuovo e più efficiente sistema di diffusione delle dirette streaming del Consiglio e di un software per la gestione delle sedute e delle votazioni.

"Si tratta - ha spiegato il presidente - di una necessaria e ormai improcrastinabile operazione di aggiornamento digitale, ma anche e soprattutto di una grande opportunità in termini di democrazia digitale, poiché consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto a partecipare di persona, anche se in questo caso da remoto, all'attività della Pubblica Amministrazione". Nel corso dell'anno si è tenuto anche un Consiglio monotematico sulla Sanità. Un altro momento importante di apertura alla città e alle istituzioni del territorio è stato il Consiglio comunale aperto sulla sanità, che si è svolto il 26 febbraio, su richiesta dei gruppi di minoranza, con la presenza dei rappresentanti della Regione Marche e delle Aziende sanitarie. Ma tra le novità c'è stato anche 'Comune InFormazione'. Grazie alla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio comunale di Ancona, l'assessorato comunale all'Università e l'Università Politecnica delle Marche, è stato messo in campo il progetto "Comune InFormazione" rivolto ai Consiglieri, agli amministratori e a tutti i cittadini.

L'iniziativa proseguirà anche nel 2025. Il livello scientifico della formazione proposta è stato garantito dal supporto didattico dell'Università Politecnica delle Marche. Ma l'Aula consiliare èha accolto anche per i grandi appuntamenti nazionali e internazionali alcuni dei quali, proprio grazie al progetto di innovazione digitale. Tra questi numerosi convegni organizzati nella cornice dell'Extra G7 Salute e il festival nazionale delle Start Up, StartAN, che nel 2024 il Comune di Ancona ha tenuto a battesimo nella sua prima edizione. Tra le novità di quest'anno uno sguardo oltre le frontiere locali grazie all'adesione, che il Comune di Ancona sta perfezionando, al progetto "Costruire l'Europa con i consiglieri locali", lanciato dalla Commissione europea per creare una rete europea di rappresentanti politici locali finalizzata alla comunicazione sui temi europei sulla base di un'alleanza innovativa tra il livello di governance europeo e locale.



