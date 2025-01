Civici Marche, 'preoccupano i continui tagli ai piccolo Comuni'

"I continui tagli ai piccoli Comuni preoccupano i sindaci, già chiamati a grandi sforzi per la gestione quotidiana dei territori". Il gruppo Civici Marche si sta interessando alla questione. "Dalla recente legge di Bilancio - dichiara Matteo Pompei, sindaco di Monte San Martino (Macerata) e presidente Civici Marche - si evince che da quest'anno amministrare i nostri Comuni sarà ancor più complesso del previsto. I tagli ai Comuni italiani ammonteranno a circa 3,2 miliardi di euro nel quinquennio 2025-2029 e a circa 5 miliardi di euro per il periodo 2030-2037".

"Oltre ai nuovi obblighi di accantonamento di bilancio - prosegue Pompei - sono stati definanziati importanti fondi di investimento per piccole e medie opere, per la rigenerazione urbana e per le progettazioni, alcuni dei quali addirittura eliminati". "Nel particolare dei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, - ricorda il sindaco di Monte San Martino - è stato azzerato il D.L. Crescita 34/2019 che stanziava fino al 2027 un fondo per gli investimenti finalizzato alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e all'efficientamento energetico. Questo importante fondo già ridotto di circa il 25% nella Legge di Bilancio 2024 - continua permetteva di fare una programmazione degli investimenti nel medio-termine ed essere incisivi nel contenimento della spesa pubblica attraverso interventi di manutenzione straordinaria o di efficientamento energetico. Oggi viene a mancare un importante strumento economico per i nostri territori".

Pompei ricorda che "i piccoli Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti rappresentano circa il 25% del totale regionale e sono solitamente ubicati nelle aree interne che, da sempre, soffrono di carenze nei servizi essenziali come quello sanitario e quello scolastico: negli ultimi decenni, complice anche un drastico calo demografico ed una rete infrastrutturale insufficiente, si è avuto scarso appeal per gli investimenti e per il ripopolamento." Il movimento Civici Marche "sta dando risalto alla questione ed è vicino ai territori marchigiani: l'impegno è quello di avanzare l'istanza in Regione attraverso il nostro consigliere Giacomo Rossi e sollecitare così il Governo a reintrodurre questi fondamentali finanziamenti ai Comuni, già messi a dura prova - conclude il Presidente dei Civici Marche - dall'attuale congiuntura socio-economica oltre ad essere chiamati ad affrontare a continue emergenze, quali il Sisma 2016 e le alluvioni del nord Marche".



