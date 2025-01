Chiede di pagare con un bonifico istantaneo, ma è una truffa

Acquista 6mila euro di prodotti da un esercizio commerciale di vendita di materiale edilizio a Muccia (Macerata). Chiede di poter pagare con un bonifico istantaneo, presentando un documento di identità, successivamente risultato falso. Il titolare dell'esercizio commerciale, dopo aver acconsentito la transazione, ha notato solo in un secondo momento che il pagamento non era andato a buon fine, quando ormai l'uomo si era già allontanato dal negozio, caricando la merce sul proprio autocarro. Il commerciante, sospettando la truffa, ha denunciato l'accaduto presso la Stazione Carabinieri di Serravalle di Chienti. I militari hanno avviato tempestivamente le indagini, raccogliendo testimonianze e informazioni utili, che hanno permesso di risalire all'identità dell'uomo, un residente della provincia già noto alle forze di Polizia per precedenti reati di natura simile. L'uomo è stato deferito all'Autorità giudiziaria per il reato di truffa. Un reato molto diffuso in provincia e contro il quale è in atto una campagna di sensibilizzazione svolta nelle parrocchie e nei circoli. Senza dimenticare che, durante il periodo natalizio, è stata sperimentata un'iniziativa di prevenzione mirata: un messaggio di 90 secondi, trasmesso via radio nei supermercati, accompagnato da un volantino, per mettere in guardia la cittadinanza.



