Carabinieri gli riportano cellulare e scoprono droga, arrestato

Arrestato un ragazzo di 25 anni residente a Urbania, lunedì scorso, per detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri si erano recati a casa sua per riportargli il telefono, posto sotto sequestro dal tribunale assieme ad altri oggetti, in seguito ad un vecchio procedimento penale ma, al loro ingresso, hanno trovato marijuana e hashish nell'abitazione.

Si trattava inizialmente quindi di una semplice notificazione di atti giudiziari ma, vedendo l'uomo nervoso ed agitato dalla loro presenza, i militari hanno deciso di perquisire l'abitazione rinvenendo, in un cassetto, 84 grammi di marijuana e tre involucri di hashish, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale normalmente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Tutto è stato immediatamente sequestrato e l'uomo arrestato con successiva convalida da parte del tribunale di Urbino che ne ha disposto la misura cautelare agli arresti domiciliari.



