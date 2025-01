Adriatic Sound Festival a Fano con la musica house e techno

Un grande evento di musica house e techno con l'esibizione di alcuni tra i migliori artisti internazionali del genere a Fano (Pesaro Urbino). Si svolgerà il 13 e 14 giugno a Fano con l'Adriatic Sound Festival.

"Da qualche giorno, - ricorda l'assessore comunale Alberto Santorelli di Fano - per tutti coloro che lo vorranno, aziende e attività commerciali in primis, è possibile diventare partner e fornitori dell'iniziativa. Nelle scorse settimane abbiamo effettuato diversi sopralluoghi in città con gli organizzatori.

L'intenzione, infatti, è non limitare l'evento alla sola area dell'aeroporto, che pure resterà il fulcro del festival, ma estendere l'iniziativa a tutta Fano, incluso il centro storico".

"Questo ampio coinvolgimento - prosegue l'assessore agli eventi - abbraccerà l'intera cittadinanza e in particolare le attività commerciali, che da oggi potranno diventare partner del Festival compilando l'apposito modulo presente sul sito dell'iniziativa, adriaticsoundfestival.com". "In questo modo - conclude Santorelli - l'organizzazione che fa capo a Robert e Luca Lewis, con trasparenza e in totale autonomia, potrà avvalersi delle migliori risorse locali tali da creare un importante indotto economico".



