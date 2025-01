Vendono motore per auto online ma è una truffa: tre denunce

I carabinieri Monte San Giusto (Macerata) hanno denunciato tre persone ritenute responsabili di truffa on line, in concorso tra loro. Gli indagati sono un uomo di 43 anni residente in provincia di Frosinone, una giovane di 20 anni residente in provincia di Caserta e un 20enne di Napoli. I primi due sono già noti alle forze dell'ordine mentre il terzo è incensurato.

Le indagini sono scaturite dalla querela presentata ad agosto scorso da un 60enne di Monte San Giusto, il quale, interessato all'acquisto di un motore per un'auto, aveva risposto a un annuncio pubblicato su una piattaforma web.

Gli indagati, attraverso artifici e raggiri, sono riusciti a convincere il 60enne a effettuare un primo pagamento di 4.800 euro per l'acquisto del motore. Successivamente, con la scusa che la prima transazione non era andata a buon fine, hanno indotto il denunciante a effettuare un secondo bonifico bancario dello stesso importo, riuscendo a trasferire la cifra totale di 9.600 euro su due conti correnti.

Proseguendo le indagini, i carabinieri hanno tracciato il flusso finanziario, scoprendo che i conti correnti e l'utenza telefonica utilizzati per le transazioni erano riconducibili agli indagati. Inoltre, è stato disposto il blocco preventivo di una somma di circa 2000 euro accantonata su altri conti correnti degli stessi indagati, in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria.



