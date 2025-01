Termovalorizzatore a Corinaldo? No deciso della Giunta Aloisi

Nessun appoggio da parte dell'Amministrazione comunale di Corinaldo (Ancona) alla ventilata ipotesi di ubicare in loco un termovalorizzatore. È questa, in sintesi, la posizione della giunta Aloisi che ricorda come Corinaldo sia un esempio di gestione virtuosa. "Corinaldo e i corinaldesi - sottolinea il sindaco Gianni Aloisi - sanno bene cosa significa avere un'area di smaltimento di rifiuti. Oltre 20 anni fa la situazione nell'area San Vincenzo era corrotta e la vita dei residenti era diventata pressoché impossibile.



L'intuizione agli inizi del 2000 di creare un nuovo soggetto pubblico che gestisse l'impianto con il comune di Corinaldo azionista di maggioranza garantendo un controllo più efficace ed efficiente, ha fatto sì che la situazione cambiasse nel giro di breve tempo e la famosa discarica di Corinaldo fosse presa a esempio ben oltre i confini regionali. L'idea di modificare il virtuoso equilibrio con l'ipotesi di quel tipo impianto non sarà mai presa in considerazione da questa Giunta e faremo valere la nostra posizione ad ogni livello istituzionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA