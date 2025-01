Rimpatriato in Brasile da Polizia di Stato straniero irregolare

La Polizia di Stato ha concluso una lunga operazione di rimpatrio di un cittadino Brasiliano, 37 anni, che stava scontando una pena a 5 anni e 10 mesi a seguito di un cumulo di condanne ricevute per reati in materia di sostanze stupefacenti. Lo straniero era detenuto presso il carcere "Barcaglione" di Ancona e, dopo essere stato prelevato dalla Polizia di Stato è stato accompagnato presso l'aeroporto di Roma Fiumicino da cui successivamente è stato imbarcato su un altro volo alla volta di Rio de Janiero. L'operazione è stata curata dal dispositivo di scorta ministeriale della Polizia di Stato cui hanno preso parte anche i poliziotti della Questura di Ancona. La scarcerazione è avvenuta in esecuzione all'espulsione emessa a suo carico dalla magistratura di sorveglianza di Ancona, quale sanzione alternativa alla detenzione in carcere e, per tale motivo il soggetto, irregolare sul territorio Nazionale è stato rimpatriato nel suo Paese di origine.



