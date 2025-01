Per il Centro per l'autismo comune propone immobile di proprietà

"Per sbloccare gli anni di immobilismo della Regione Marche sul centro per l'autismo, abbiamo proposto una sede di proprietà comunale a Villa Fastiggi" così il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, e l'assessore comunale, Luca Pandolfi, riferendo poi che "che l'Azienda sanitaria territoriale (Ast) la sta valutando".

"Le ultime scelte hanno creato problemi ai cittadini e portato via a Pesaro circa 100 posti della cittadella della salute mentale - dichiarano gli amministratori - siamo fiduciosi che questa volta la regione non rimandi la decisione, impedendo che avvenga lo stesso con il centro per l'autismo - aggiungono - per questo, pur essendo un servizio di competenza regionale, per sollecitare l'arrivo ad una soluzione, abbiamo messo a disposizione questa sede di proprietà comunale per il Centro".





