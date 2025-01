Imprenditoria giovanile: bando da 75mila euro per under 35

Il comune di Pesaro in prima linea per l'imprenditoria giovanile con il bando "Limo+" che assegnerà 15mila euro a cinque progetti della provincia proposti da giovani tra i 18 e i 35.

Sabato 25 gennaio, ad Aradia al Parco Miralfiore, si terrà il primo appuntamento, suddiviso in un doppio incontro gratuito: alle 9:00 incentrato sul diritto d'autore nell'era dell'intelligenza artificiale generativa e alle 14 sulle forme e tipologie di Impresa. Continueranno gli incontri poi l'1 e il 7 febbraio con gli appuntamenti per sostenere i giovani e prepararli alla partecipazione del bando collegato al progetto Limo+, che si terranno rispettivamente ad Aradia e al castello Brancaleoni di Piobbico.

L'obiettivo del bando, pubblicato dalle politiche giovanili del Comune di Pesaro, è quello di rafforzare il sistema economico con l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali di giovani operatori, sostenere la competitività e l'innovazione, consolidare i legami intersettoriali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA