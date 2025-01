Guidavano ubriachi, quattro patenti ritirate dei carabinieri

Quattro sanzionati, denunciati e con la patente ritirata. Inoltre tre giovani sono stati 3 giovani sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Ancona. E' l'esito dei controlli controlli dei Carabinieri di Ancona nel weekend durante il quale la Compagnia Carabinieri di Ancona, guidata dal Maggiore Flavio Annunziata, ha messo in campo un robusto dispositivo di contrasto alla criminalità di strada e agli illeciti diffusi nel Capoluogo e a Falconara Marittima. Presidiate le principali arterie di comunicazione e le vie dei centri urbani, per prevenire episodi di microcriminalità e contrastare l'abuso di alcol e il consumo di stupefacenti tra i giovani. Durante le notti di sabato e domenica i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato numerosi automobilisti, sanzionandone 4 per guida di stato di ebbrezza alcolica nelle ipotesi più gravi.

Si tratta di una 41enne, positiva con tasso alcolemico di g/l.

1,51; un 20enne, positivo con tasso alcolemico di g/l. 0,96; un 34enne, positivo con tasso alcolemico di g/l. 1,44 e un 33enne, positivo con tasso alcolemico di g/l. 1,58. Le patenti sono state ritirate e verranno emessi dalla Prefettura provvedimenti di sospensione che, nei casi più gravi, possono avere una durata fino a due anni. Gli automobilisti sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi del novellato art. 186 del Codice della Strada.

Inoltre un 30enne, controllato dai militari della Radiomobile in via Flaminia all'interno di un distributore di carburante, è risultato in evidente stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze alcoliche e sanzionato per ubriachezza.

Durante i controlli per le vie cittadine sono state effettuate 8 perquisizioni personali e ispezioni veicolari: rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti destinate al consumo personale a un 17enne, controllato mentre si trovava nei pressi dell'istituto d'istruzione superiore "Podesti" di Ancona, e trovato in possesso di 1 gr di hashish; a un 30enne, controllato da militari della tenenza di Falconara Marittima in quel centro trovato in possesso di uno spinello di hashish e di un ulteriore grammo della stessa droga; e un 22enne, controllato dai Carabinieri della Stazione di Collemarino, trovato in possesso di 2 gr di marijuana.

I 3 giovani sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Ancona che, dopo il colloquio preliminare, potrà avviarli a programmi terapeutici oltre a comminargli le sanzioni previste, tra cui la sospensione (o il divieto di conseguire) della patente, del passaporto, del permesso di soggiorno, fino a 1 anno. Sono complessivamente 6 le ulteriori infrazioni al Codice della Strada contestate alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore lo scorso 14 dicembre, e per ulteriori tre automobilisti è scattato il ritiro della patente per condotte di guida pericolose.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA