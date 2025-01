Continua la danza al teatro Rossini con "The barefoot diva"

Prosegue la stagione di danza del Teatro Rossini di Pesaro, che sabato 25 gennaio ospiterà "The barefoot diva" della Compagnie Nicolas Huchard. Lo spettacolo racconta della storia di un colpo di fulmine. Tutto è iniziato nel 2018 in seguito a un'audizione per uno spettacolo temporaneo del Next Urban Legend Festival. Lì il coreografo Nicolas Huchard ha incontrato cinque donne nere unite, nella lotta e nella fede, nel potere della danza e che condividevano, nelle loro differenze, l'esperienza della condizione sociale. E se ne è innamorato. Cinque dive che nella sua creazione celebrano le donne nella loro individualità e nella loro pluralità. La diva danza all'incrocio tra la cultura africana e quella europea, per trasformare i codici, per trovare forza, per svilupparsi, per reinventarsi. Ed è contagiosa.

Le danzatrici in scena saranno Séréna Freira, Julie Laventure, Leila Miretti, Stéphie Téhoué, Mayvis William.

"L'alba giunge dolcemente, tutto sembra purificato da ciò che potrebbe essere accaduto il giorno prima - racconta il coreografo Huchard - è con questo senso di rinnovamento che le dive si alzano e si posizionano al centro della scena e l'essenza di ognuna di queste cinque interpreti si diffonde"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA