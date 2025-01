Consorzio bonifica, nel 2024 oltre 420 interventi manutenzione

"Se non ci fossero i Consorzi di Bonifica in Italia oggi, bisognerebbe inventarli". Sono state queste le parole che Renato Brunetta ha rivolto a tutti i Consorzi di Bonifica presenti, il 14 gennaio scorso, alla firma dell'accordo interistituzionale fra Cnel e Anbi. Presenti anche i vertici del Consorzio di Bonifica delle Marche che è responsabile della manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore in ambito extraurbano. Solo nel 2024, gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati 421 per un costo totale di 2.400.000 euro a fronte di un totale di contributi effettivamente versati di 3.450.000 euro.

Per il futuro sono in partenza a febbraio i lavori di manutenzione propedeutica dei fossi di San Sebastiano, Cannetacci e Liscia a Falconara, ne seguirà l'ampliamento della sezione idraulica per un investimento complessivo di 3.9 milioni di euro, finanziato dalla Regione Marche, affidato al Consorzio di Bonifica, e che dovrebbe - anche grazie alle due casse di espansione presenti - contribuire a salvaguardare la città dalle future alluvioni. "È nel nostro Dna prenderci cura del territorio, programmare, progettare e realizzare, in un'ottica di sicurezza idrogeologica.

A livello regionale ci auguriamo che si segua la logica adottata da molte altre regioni italiane dove la manutenzione del reticolo idrografico è intesa come attività a beneficio universale nella quale investire in maniera collettiva e solidale", le parole di Michele Maiani, presidente del Consorzio di Bonifica. "Ascoltare le istanze che ci arrivano dal territorio, intercettare le adeguate risorse finanziarie pubbliche e dare risposte concrete, innovative, votate alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia idrogeologica", ha concluso Francesca Gironi, presidente dell'assemblea del Consorzio e dell'Anbi Marche.



