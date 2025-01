Capienza Auditorium Scavolini, quattro assetti possibili

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha incontrato Aspes e i Vigili del Fuoco per definire la massima capienza, nei diversi assetti organizzativi possibili, dell'Auditorium Scavolini, al fine di rendere la struttura sempre più appetibile agli eventi in città. Gli assetti di cui si è discusso sono quattro.

Nel primo, la collocazione centrale del palco permette una visione a 360° dell'evento e un accesso degli utenti all'intera struttura, con anche sedute nel parterre "ma mantenerlo tale non è sempre possibile e il tutto dipende dalle esigenze dei coordinatori degli eventi e dalla loro finalità" ha detto il primo cittadino. Nel secondo, il palco è arretrato completamente verso la tribuna lato-mare "questa mappatura ci permetterebbe di sfruttare maggiormente i posti laterali, riuscendo così a recuperare alcuni posti a sedere nelle gradinate e prevedendo anche quelli nel parterre" afferma Biancani. Nel terzo, l'organizzazione rimane simile al secondo ma può essere pensato senza sedie nel parterre prevedendo più posti in piedi. Nel quarto, infine, Biancani non esclude la possibilità di "eliminare le sedute nelle gradinate per aumentare la capienza della struttura". "Tutto ciò sarà definito in modo approfondito durante le prossime settimane" ha dichiarato il sindaco.



