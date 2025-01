Bora presidente Comitato controllo e valutazione delle politiche

La consigliera Manuela Bora (Pd) è la nuova presidente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. Il Comitato si è riunito in data odierna per procedere all'elezione del nuovo vertice in conseguenza delle dimissioni della Presidente Anna Casini che nel frattempo ha assunto l'incarico di capogruppo Pd in Consiglio regionale. Lo rende noto un comunicato del Consiglio regionale. All'esito della votazione all'unanimità, la Presidente Bora ha ringraziato i colleghi per la fiducia concessa e, in particolar modo, la Presidente uscente, Anna Casini, e la consigliera Jessica Marcozzi (FI) che ha guidato il Comitato nella prima parte di legislatura, attualmente Vicepresidente.

"Credo molto nelle funzioni di questo organismo - ha poi aggiunto Manuela Bora - per questo è mia intenzione farlo operare al meglio fino al termine della legislatura".

Compiti specifici del Comitato sono quelli di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati, anche nell'ottica del controllo della spesa. Inoltre, il controllo sull'attuazione del programma di governo regionale e sull'operato della Giunta regionale.

A farne parte, oltre la Presidente Manuela Bora e la Vice Jessica Marcozzi, i consiglieri Andrea Assenti (FdI), Mirko Bilò (FI), Romano Carancini (Pd), Anna Casini (Pd), Maurizio Mangialardi (Pd) e Anna Menghi (Lega).



