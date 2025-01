Bollino blu a ospedali di Pesaro e Fano per cura tumore prostata

Bollino azzurro per la diagnosi e la cura del tumore alla prostata agli ospedali San Salvatore e Santa Croce, rispettivamente di Pesaro e Fano, dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale per la salute della donna e di genere) che li classifica quindi come centri di eccellenza.

I nosocomi della provincia pesarese solo nello scorso anno hanno seguito 649 pazienti, proponendo trattamenti quali prostatectomia radicale robot assistita, radioterapia radicale , sorveglianza attiva, terapia farmacologica a seconda delle condizioni cliniche del paziente e dello stadio di evoluzione della malattia. Dal 2018, inoltre, il percorso di cura si avvale della figura del "case manager", un infermiere che ha il compito di coordinare tutte le attività del team multidisciplinare, dalla stesura delle liste dei pazienti oggetto di valutazione multidisciplinare, alla programmazione delle visite di controllo e degli accertamenti ritenuti utili, facilitando un percorso di diagnosi e cura che è sempre più personalizzato, "tailored" per ogni paziente. Onda ha quindi voluto premiare i due ospedali con il bollino blu, al fine di metterli in luce, a livello nazionale, assieme alle altre realtà ospedaliere che adottano un approccio multidisciplinare nella gestione della malattia, in ogni sua fase.



