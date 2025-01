Aperte le iscrizioni per Oscar green 2025 promosso da Coldiretti

Nelle Marche il 6% delle imprese agricole è guidato da under 35 mentre quasi il 29% degli occupati nel settore ha meno di 40 anni. Oltre un'azienda agricola su cinque ha al timone un giovane laureato: il terzo dato più alto d'Italia, dietro solo a Umbria e Toscana. È in questo contesto che Coldiretti Giovani Impresa apre alle iscrizioni per l'edizione 2025 di Oscar green dedicato ai giovani che scelgono l'agricoltura come loro traiettoria di futuro e che avranno la possibilità di mettere in vetrina le proprie idee di successo. Si potrà inoltrare la propria candidatura sull'apposito sito dell'associazione o presso le federazioni provinciali di Coldiretti fino al 20 marzo.

Tra le categorie in concorso: "Campagna Amica: Custode di Biodiversità", che promuove la filiera corta e il turismo rurale; "Impresa Digitale e Sostenibile", per le aziende che integrano la sostenibilità con la digitalizzazione; "Coltiviamo insieme", dedicata alle cooperative e consorzi che creano sinergie per il bene della comunità; "Agri-Influencer", per chi utilizza i canali digitali per promuovere l'attività agricola; e "+Impresa", che premia le aziende che affrontano con successo il mercato globale. "In una regione come le Marche, dove l'agricoltura rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia e della cultura, il settore agricolo offre ai giovani una prospettiva concreta di crescita professionale e personale - evidenzia Arianna Bottin, delegata di Coldiretti Giovani Marche - contiamo di bissare i numeri di partecipazione dello scorso anno quando furono 41 le idee innovative in concorso".



