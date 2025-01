Al Carlo Urbani Bollino azzurro per l'unita' operativa urologia

L'ospedale "Carlo Urbani" di jesi ha ottenuto, dalla Fondazione Onda Ets il "Bollino azzurro 2025" per l' unita' operativa di urologia per l'offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata.. L'Ospedale di Jesi nella precedente edizione aveva già avuto una "menzione speciale" per l'attività svolta.

Un ottimo risultato per la Unità Operativa di Urologia di Jesi, diretta da Giuseppe Sortino, che opera in un percorso virtuoso di rete multidisciplinare con le altre unità operative ospedaliere relativamente ai servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico. Soddisfazione è stata espressa dalla Direzione Strategica Aziendale della AST Ancona per questo riconoscimento che premia il lavoro di tutto il personale coinvolto e la sinergia che si è creata.



Il reparto di Urologia di Jesi si distingue per il trattamento mini-invasivo di tutte le patologie urologiche e nello specifico anche per il trattamento del carcinoma prostatico. I pazienti con carcinoma prostatico vengono trattati con approccio chirurgico videolaparoscopico. La tecnica laparoscopica - spiega la nota dell'Ast - presenta numerosi vantaggi rispetto alla tecnica open, tra i quali un ridotto dolore post-operatorio, una più rapida ripresa delle normali attività quotidiane e, da non sottovalutare, un migliore impatto psicologico dovuto ai migliori risultati estetici. L'équipe urologica, grazie alla collaborazione di più specialisti - oncologi, radiologi, fisiatri, sessuologi, personale infermieristico dedicato - riesce a seguire e gestire i pazienti con tumore alla prostata lungo tutto il loro percorso, sia pre sia post-operatorio.

"Si tratta dell'ennesimo riconoscimento che attesta gli elevati standard di cura e assistenza raggiunti nelle strutture sanitarie marchigiane - dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - e che evidenzia l'impegno e la grande attenzione rivolti ai bisogni di salute dei cittadini nei confronti dei quali mettiamo a disposizione le migliori tecnologie".



