Università dell'Età Libera: nuovi corsi in arrivo a Vallefoglia

Il comune di Vallefoglia si prepara ad accogliere i nuovi corsi dell'università dell'Età Libera che si terranno a Montecchio presso la scuola primaria Giovanni Paolo II (in via Guidi) e che riguarderanno vari temi, tra questi: il disegno e la pittura, il teatro, lo yoga dolce, la potatura primaverile.

L'iniziativa, richiesta dai residenti e patrocinata dall'amministrazione comunale, si è concretizzata grazie alla collaborazione con il dottor Maurizio Sebastiani, presidente dell'università dell'Età Libera APS. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli e la vicesindaca Barbara Torcolacci hanno espresso la loro "gratitudine nei confronti del presidente e di tutti i docenti coinvolti per aver offerto questa nuova opportunità educativa" che "grazie alla sede distaccata, permetterà ai cittadini di Vallefoglia di accedere ai nuovi corsi" invitando poi "tutti gli interessati a iscriversi".





