Tavullia e Mombaroccio insieme per il giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria 2025, del 27 gennaio, il comune di Tavullia in collaborazione con il comune di Mombaroccio presenterà il docufilm "Siamo qui, siamo vivi", diretto dal regista Daniele Ceccarini, con le musiche originali di Michele Mucciacito e prodotto dalla Arman Julian Production.

La proiezione è in programma alle 20:30 presso la sede di Base Tavullia. Nella mattinata invece sarà proiettato in un momento condiviso dalle scuole di entrambi i comuni. All'evento, oltre a Emanuele Petrucci e Patrizio Federici, rispettivamente i sindaci di Mombaroccio e Tavullia, anche il regista e il musicista del docufilm. La serata verrà suddivisa in due momenti: nella prima parte la proiezione del docufilm e nella seconda un dibattito tra gli ospiti e il pubblico moderato dalla giornalista di Rossini TV, Emanuela Rossi.

Il film è basato sul libro scritto dal giornalista Roberto Mazzoli con la prefazione della Senatrice Liliana Segre. La pellicola ripercorre attraverso interviste e materiale d'archivio, la storia di Alfredo Sarano, segretario della comunità ebraica di Milano che dopo l'occupazione tedesca della città meneghina, decise di nascondere le liste di oltre 14.000 ebrei, salvandoli in larga parte dai campi di sterminio. In seguito, fuggì con la propria famiglia a Pesaro e da qui a Mombaroccio. Presente per l'occasione anche Alvaro Rosatelli, Padre del convento del Beato Sante, uno dei luoghi protagonisti raccontati dal docufilm.



