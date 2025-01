Sequestrati 58 chili di fuochi d'artificio illegali

Si è fatto recapitare 58 chili di fuochi d'artificio illegali e ha anche cercato di celare la sua identità ma non è sfuggito ai carabinieri: denunciato un 21enne fermano che ora dovrà rispondere di importazione e vendita di artifizi pirotecnici e beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

L'autore del reato, nel tentativo di proteggere la propria identità, ha fatto recapitare tramite un corriere tre pacchi in un'attività commerciale di rivendita tabacchi, edicola e punto spedizioni per Poste Italiane, a Fermo, indicando quale destinatario il titolare dell'attività. Ma quest'ultimo, insospettito dall'inatteso recapito dei tre colli, ha verificato il contenuto delle scatole con dentro i fuochi d'artificio artigianali e ha immediatamente segnalato il fatto ai carabinieri di Fermo che sono subito arrivati insieme ai colleghi della sezione artificieri del comando di Ancona. A quel punto è scattato il sequestrato il materiale pirotecnico che è stato trasportato in un deposito autorizzato. Sequestrati complessivamente 58 chilogrammi di fuochi artificiali di fabbricazione artigianale del tipo bombe carta e grossi petardi.

Sono in corso l'attività d'indagine per l'identificazione di colui che ha fabbricato gli ordigni.



