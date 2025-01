Saltamartini, 'Polizia locale primo baluardo alla criminalità'

"La polizia locale rappresenta il primo presidio di sicurezza contro fenomeni come spaccio di droga, bullismo e alcolismo": con queste parole il vicepresidente e assessore alla polizia locale della Regione Marche, Filippo Saltamartini, ha sottolineato il ruolo cruciale degli agenti locali nella prevenzione e repressione della criminalità. In occasione della festa di San Sebastiano, patrono del Corpo, celebrata a Macerata l'assessore ha richiamato l'attenzione sulla professionalità e dedizione degli uomini e delle donne che operano quotidianamente nei comuni, spesso sottovalutati rispetto ad altri corpi di sicurezza. Saltamartini ha ribadito che "gli agenti locali non sono di serie B, ma personale di serie A, essenziale per garantire una sicurezza urbana a 360 gradi".

"Intervenire prima che si manifestino reati legati agli stupefacenti o all'abuso di alcol è una funzione strategica della polizia locale, che spesso agisce come primo argine contro la devianza", ha spiegato. L'assessore ha anche evidenziato il legame storico tra la polizia locale e la formazione dello Stato moderno. "I comuni sono stati i primi nuclei dell'organizzazione statuale, e le loro polizie sono oggi colonne portanti del sistema di sicurezza accanto a polizia di Stato, carabinieri, prefetture e questure," ha ricordato Saltamartini. A supporto di questa visione, "la Regione Marche ha investito negli ultimi quattro anni due milioni di euro per rafforzare le dotazioni organiche e migliorare la formazione degli agenti locali", ha ricordato l'assessore. "È solo l'inizio di un percorso per garantire ai cittadini maggiore tranquillità, dalla prevenzione degli atti vandalici e degli schiamazzi notturni alla repressione dei reati", ha concluso Saltamartini.



