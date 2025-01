Ponte Garibaldi, convocato il Consiglio Grande il 5 febbraio

"La seduta di aula del Consiglio Grande si farà e si svolgerà mercoledì 5 febbraio alle ore 10,30 alla presenza del Governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che è anche Commissario delegato all'emergenza degli eventi alluvionali, e di Stefano Babini, in qualità di Vice Commissario agli eventi alluvionali". L'ordine dei lavori della seduta del Consiglio Grande avrà un tema unico: "Progettazione del nuovo Ponte Garibaldi: discussione della proposta e dibattito pubblico, anche con riferimento all'impatto dell'opera nel contesto urbano", così come deliberato dal Consiglio comunale nella riunione del 9 gennaio scorso.

Lo ha annunciato Massimo Bello, Presidente del Consiglio comunale, a conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo, che si è tenuta questa mattina, nella quale Bello ha illustrato e comunicato ai Capigruppo intervenuti l'ordine dei lavori e le modalità organizzative del Consiglio Grande, che è convocato per mercoledì 5 febbraio alle ore 10,30 nell'aula "Giuseppe Orciari" della Residenza municipale.

La convocazione del Consiglio Grande - spiega una nota - è il frutto della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 9 gennaio 2025, con cui l'Assise comunale ha deciso, all'unanimità, di dare mandato al Presidente Bello di procedere all'indizione della seduta, seguendo le indicazioni dello Statuto. Il Consiglio Grande è il massimo organismo di partecipazione attraverso il quale i Consiglieri comunali e la Giunta ascoltano le proposte e gli orientamenti della comunità locale su questioni importanti che riguardano la vita dei residenti. I cittadini, che rappresentano associazioni, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali o portatrici di interessi diffusi nelle materie oggetto dell'adunanza possono prenotare il proprio intervento, comunicandolo direttamente alla Presidenza del Consiglio, entro e non oltre le ore 12 del 31 gennaio 2025, alla seguente e-mail: consigliogrande@comune.senigallia.an.it La cittadinanza è invitata a partecipare e a seguire la seduta: in diretta streaming sulla WEB TV del sito www.comune.senigallia.an.it, in diretta Facebook sulla pagina istituzionale del Comune e in diretta radiofonica su Radio Duomo Senigallia (frequenza 95.2 MHz FM).



