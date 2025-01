Ponte Garibaldi: PD, 'Olivetti apra spazio al dialogo'

"Ci rivolgiamo al sindaco Olivetti, nostro avversario ma persona colta e attenta, perché si spogli dell'abito del sindaco di destra per vestirsi di quello dei cittadini senigalliesi, per vedere dalla loro prospettiva, e non da quella di una destra politicamente grezza e brutale, quello che potrebbe succedere alla città con la realizzazione del nuovo ponte Garibaldi". Il Pd di Senigallia torna a chiedere lo stop alla realizzazione del Ponte Garibaldi e si appella al sindaco perchè "Si faccia garante di fronte alla città, delle istanze e dei pareri contrari, delle proposte alternative e apra uno spazio di dialogo che sia utile a riconsiderare il progetto".

"Una struttura alta come un palazzo di quattro piani - sottolinea la nota di Massimo Barocci -, che sconvolgerà la scenografia dei Portici Ercolani, che farà sparire alla vista la Fonte del Coppo (Lavatoio), che convoglierà tutto il traffico dalla rotatoria dell'ospedale verso la via dei Portici Ercolani, creando un ingorgo di automezzi che causerà l'aumento dell'inquinamento, delle polveri e del rumore e la diminuzione della sicurezza e dei valori immobiliari. Un ponte - osserva inoltre - che costringerà il traffico da Largo Boito verso l'ospedale a percorrere un tortuoso percorso intorno ad un istituto scolastico e che, infine, non ridurrà affatto il rischio di esondazione perché la portata del fiume in quel tratto è ridotta a meno della metà rispetto ai tratti precedenti".

Secondo il Partito Democratico "E' incomprensibile come vogliano spingersi così avanti, forzando l'opinione della stragrande maggioranza di cittadini, tecnici e associazioni nel difendere un'opera indifendibile che creerà solo problemi alla città. Ma, purtroppo, le loro ragioni sono abbastanza evidenti ormai a tutti".



