Polizia locale, sanzioni in aumento a Senigallia

Aumentano le sanzioni elevate dalla polizia locale di Senigallia (Ancona) nel 2024 rispetto all'anno precedente; rimangono stabili gli incidenti stradali rilevati; diminuisce leggermente il numero dei feriti. E' questo il bilancio tracciato dalla comandante della polizia locale Barbara Assanti in occasione del patrono dei vigili urbani, san Sebastiano, che si è celebrato questa mattina in aula consiliare, davanti a autorità civili e militari e a diversi cittadini.

Un resoconto delle attività svolte che parte da alcuni numeri: oltre 15 mila sono state le richieste di intervento arrivate nel 2024 alla centrale operativa; più di 300 sinistri stradali rilevati, in linea con il dato del 2023, mentre diminuiscono quelli con feriti. Cresce invece di quasi il 25% il numero di multe elevate per le infrazioni al codice della strada, fino a raggiungere quota 25 mila verbali. Sanzioni che hanno portato alla decurtazione di oltre 22 punti dalle patenti.

Di queste oltre 130 - praticamente una ogni tre giorni - riguardano la sola copertura assicurativa dei veicoli, mentre altre 230 registrano l'inosservanza dei regolamenti comunali: riguardo al conferimento dei rifiuti in un anno sono raddoppiate le multe.

Attività repressiva, ma anche tanta prevenzione: tra le attività della polizia locale c'è anche il controllo del territorio, campi e fossi, per ridurre il rischio idrogeologico, così come rimane alta l'attenzione sulla movida notturna ed estiva per far diminuire l'incidentalità e la vendita di alcolici ai minorenni. Oltre 800 servizi sono stati svolti nelle varie frazioni di Senigallia, per assicurare una presenza costante sul territorio. Aumentano anche i servizi nelle scuole per parlare a ragazzi e ragazze di educazione stradale ma anche di rispetto delle regole, di sé e degli altri.



