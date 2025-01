'Piccolo comune amico', con quinta edizione torna nelle Marche

Torna quest'anno anche nelle Marche il premio "Piccolo comune amico", realizzato da Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l'Italia, Symbola, Uncem, con lo scopo di valorizzare i piccoli Comuni italiani, far conoscere le eccellenze locali e favorire il turismo. Un progetto, giunto alla quinta edizione, che premia le eccellenze italiane nelle categorie agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e cultura, arte e storia.

I comuni che parteciperanno al concorso potranno contare su un sito internet interamente dedicato e su una mappa interattiva delle realtà comunali in gara, con gli eventi e le eccellenze delle varie categorie selezionate. Oltre alle categorie tradizionali ci sono i Premi speciali: "Piccolo aeroporto amico", "Aria, acqua, terra", "Comuni contro il caro energia", "Comuni per la disabilità", "Comuni per l'apicoltura", "Il borgo in una foto", "Giovane imprenditore agricolo". I Comuni delle Marche che intendano partecipare al concorso possono ancora iscriversi a "Piccolo Comune Amico - Edizione 2025" entro e non oltre il prossimo 3 marzo. Per farlo è sufficiente seguire le istruzioni al link: https://codacons.it/premio-piccolo-comune-amico-edizione-2025/



