Peschereccio urta gli scogli e affonda a San Benedetto

Un peschereccio è affondato la notte scorsa all'imbocco del porto di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), in salvo il comandante e due marinai soccorsi da un'altra imbarcazione che li seguiva: stanno tutti bene. E' successo intorno alla mezzanotte, che è il momento in cui i pescherecci, dopo il momento di fermo del sabato della domenica, escono in mare per riprendere la pesca.



"Stavano uscendo più o meno tutti quanti insieme e uno di questi - riferisce all'ANSA la comandante della Capitaneria di Porto Alessandra Di Maglio - è andato a finire sugli scogli nel molo sud, dove attualmente si trova, completamente affondato in un punto di basso fondale". Un altro peschereccio che stava dietro ha subito recuperato i tre membri di equipaggio; solo il comandante era scivolato in acqua. Nessuno ha riportato conseguenze.



"La nostra motovedetta è stata lì tutta la notte, quasi sino alle prime luci dell'alba, per verificare se c'era pericolo per la navigazione. E' un punto dove praticamente non c'è proprio fondale - prosegue Di Maglio - quindi non ostruisce l'imboccatura del porto. Tuttavia abbiamo lo stesso emesso l'avviso ai naviganti, che viene fatto quando ci sono pericoli comunque per la navigazione, tramite un sistema che raggiunge tutte le unità da pesca che si trovano in mare". Sulle cause al momento l'ipotesi è quella dell'errore umano.

"Stiamo facendo verifiche, ma se ha preso uno scoglio è stata sbagliata una manovra" afferma la comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto. "Abbiamo fatto la diffida all'armatore che ha interesse a recuperare il peschereccio affondato" conclude.



