Maltrattamenti in famiglia, dai domiciliari finisce in carcere

Era già ai domiciliari con braccialetto elettronico. Ma ora, essendo stato condannato anche per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi, per lui si sono aperte le porte del carcere. I Carabinieri di Montecassiano (Macerata) hanno, infatti, arrestato un 33enne di origini albanesi residente proprio a Montecassiano dando seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Macerata.

L'uomo, che era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato condannato a 3 anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi, commessi a Montecassiano fino al mese di giugno del 2023.

L'arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Fermo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.



