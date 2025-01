Macerata, un anno in prima linea per la polizia locale

L'attività della polizia locale nel 2024 ha registrato un forte incremento dell'impegno in vari ambiti, con un rilievo particolare per la gestione degli incidenti stradali, il controllo e la regolazione dei cantieri edili e il supporto alle numerose manifestazioni cittadine.

Queste azioni, unite al lavoro ordinario del Corpo, hanno rappresentato i principali punti salienti dell'anno appena concluso.

Durante la conferenza stampa tenutasi presso il Comando di viale Trieste, l'assessore alla Sicurezza urbana Paolo Renna, l'assessore al Bilancio Oriana Piccioni e il comandante Danilo Doria hanno tracciato un bilancio delle attività, mentre il sindaco Sandro Parcaroli, pur non presente, ha espresso la propria gratitudine per il contributo della Polizia locale alla sicurezza e legalità del territorio.Renna ha evidenziato l'importanza dell'investimento tecnologico, con un sistema di sorveglianza in continua espansione, e la necessità di un dialogo costante con i cittadini per garantire un ambiente più sicuro. Ha ribadito il ruolo cruciale della polizia locale, definendola "il primo baluardo contro le insidie quotidiane".

Piccioni ha sottolineato le difficoltà legate alla gestione delle risorse, ricordando i limiti imposti dalla spending review, ma ha rimarcato l'efficienza del personale e la soddisfazione dei cittadini, grazie anche al rinnovo del parco mezzi e a una migliore organizzazione. Il comandante Doria ha fornito una panoramica delle principali operazioni svolte: nel 2024 sono stati registrati 328 incidenti stradali, con 4 mortali e 103 con feriti, un incremento rispetto all'anno precedente.

L'attività sui cantieri ha richiesto un maggiore impiego di risorse e ha portato a un aumento delle sanzioni per violazioni relative all'occupazione di suolo pubblico. Anche la gestione delle manifestazioni cittadine ha rappresentato una sfida significativa, con migliaia di persone coinvolte in eventi come Musicultura e Capodanno. Sul fronte del commercio e della coesione sociale, sono stati svolti 157 servizi per fiere e mercati, con 1974 accertamenti anagrafici. Per la ztl sono state elaborate 3138 pratiche, e si sono intensificati i corsi di educazione stradale. L'attività legata alla sicurezza stradale ha visto l'emissione di 18.755 verbali, con un uso estensivo di telelaser e sistemi ottici per monitorare violazioni come l'assenza di assicurazione e la mancata revisione. I principali punti critici sono stati corso Matteotti e via del Convitto.

Nella tutela ambientale, sono state riscontrate 124 violazioni sulla raccolta dei rifiuti e numerosi controlli sulla detenzione responsabile di animali. "Questi dati riflettono il forte impegno della polizia locale per garantire una città più sicura e vivibile, con l'intento di rafforzare ulteriormente le sinergie tra tecnologia, istituzioni e cittadini nel futuro prossimo", è stato sottolineato in conferenza stampa.



