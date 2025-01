Immobiliare.it, nelle Marche salgono i prezzi delle case

Cresce il mercato immobiliare delle Marche nel 2024 a livelli di prezzi di vendita +5,7%, in media, 1.822 euro/mq, e per i canoni di locazione +2,3%, 9 euro/mq medi. Secondo quanto evidenziato dall'Osservatorio annuale di Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia. La domanda è salita più nel comparto delle compravendite (+14,5%) che in quello delle locazioni (+2,3%), mentre è avvenuto il contrario per l'offerta, con un accumulo di stock disponibile in affitto pari al +15,2% e in vendita al +11,1%. Scorporando il dato a livello provinciale, il maggiore incremento nella provincia di Ascoli Piceno (+9%), seguita da Fermo (+8,8%) e Macerata (+8,3%), mentre l'unica zona in calo è il comune di Ancona (-1,4%).



L'area più cara per comprare un immobile è il comune di Pesaro, con 2.352 euro/mq (+2,9% anno su anno), mentre quella più economica, è il comune di Macerata con 1.305 euro/mq medi.

Solo in due territori la domanda ha sperimentato una decrescita nel 2024, vale a dire nei comuni di Ascoli Piceno (-5,9%) e Fermo (-3,2%). L'incremento più importante è quello del comune di Ancona (+28%). Gli accumuli più sostanziosi di case in vendita nei comuni di Fermo (+47,6%), Urbino (+33,2%) e Pesaro (+26,3%), in calo nei comuni di Ancona (-2,1%) e Macerata (-3,2%).

A livello di locazioni prevalgono le diminuzioni rispetto agli aumenti, tra i più significativi il -14,4% della provincia di Fermo e il -16,4% del comune di Urbino. Il rialzo più significativo è quello del comune di Macerata (+14,4%). L'area più costosa per affittare un immobile in regione è la provincia di Ascoli Piceno con 10,8 euro/mq medi, mentre quella più conveniente è il comune di Urbino, che resta al di sotto dei 7 euro/mq medi. Anche la domanda di locazioni è in discesa nella maggioranza dei territori, tra cui nel comune e in provincia di Fermo (-46,7% e -49,5% rispettivamente). L'aumento maggiore nella provincia di Pesaro e Urbino (+51,4%). Aumenti generalizzati per l'offerta di locazioni, tranne che nei comuni di Ancona (-17,5%), Pesaro (-44,7%) e in provincia di Pesaro e Urbino (-15,2%).



