Cane antidroga Billy fa arrestare un presunto spacciatore

A 18 anni spacciava eroina in monopattino, ma non ha fatto i conti con il fiuto del cane pastore antidroga Billy dell'unità cinofila di Tolentino (Macerata) che lo ha segnalato agli agenti della Polizia locale di Falconara (Ancona) che lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente intorno alle 18 di sabato scorso nella zona davanti alla stazione. Il giovane di origini tunisine ha tentato di nascondersi dietro il parapetto del sottopasso pedonale nel lato della stazione, ma è stato inutile. Billy ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente nelle tasche del magrebino: circa 10 grammi di eroina bianca suddivisa in dosi, circa 2 grammi di hashish e 180 euro suddivise in banconote di piccolo taglio probabile provento dell'attività di spaccio.

"Il mio ringraziamento va agli agenti della polizia locale di Falconara e all'unità cinofila di Tolentino per l'arresto di sabato", il commento del Stefania Signorini. "La prevenzione e il contrasto allo spaccio sono priorità per noi e, grazie a queste azioni congiunte, possiamo dare un segnale forte contro la diffusione delle sostanze stupefacenti, per tutelare la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini", ha concluso.





