Ateneo Camerino-Istituto Varano Antinori, si rinnova sinergia

Si rinnova la collaborazione tra l'Università di Camerino e l'istituto di istruzione superiore "Varano-Antinori" di Camerino (Macerata). Firmato questa mattina l'accordo quadro tra Unicam e l'Istituto d'istruzione "volto a rafforzare ancora di più la già stretta collaborazione sia per attività di orientamento universitario che di formazione culturale delle studentesse e degli studenti". A firmare il protocollo il rettore Graziano Leoni e il dirigente Scolastico Francesco Rosati.

"La collaborazione tra il nostro Ateneo con tutti gli indirizzi dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Varano-Antinori" - ha sottolineato il rettore Leoni - va avanti da molti anni con grande successo e con ottimi risultati e per questo vogliamo proseguire la strada intrapresa, con diverse attività ben strutturate e consolidate che consentono alle studentesse ed agli studenti di conoscerci al meglio e di sceglierci per il loro percorso universitario".

Il dirigente scolastico Rosati ha evidenziato i punti fondamentali dell'accordo: "tra gli obiettivi della collaborazione ci sono l'orientamento scolastico e professionale per facilitare la scelta del percorso universitario e professionale più adatto e incentivare l'interesse verso percorsi di studio in ambito Stem. Molti sono i progetti educativi congiunti che intendono integrare le competenze accademiche dell'università con le esigenze formative dell'istituto".

L'accordo, ricorda l'ateneo, "prevede inoltre la promozione di corsi di formazione e aggiornamento per i docenti dell'Istituto superiore, l'attivazione di percorsi di stage e tirocini presso l'università per gli studenti dell'Istituto, al fine di favorire l'acquisizione di competenze pratiche, sostegno nella realizzazione di "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (Pcto), l'utilizzo condiviso di piattaforme tecnologiche e strumenti innovativi per migliorare l'efficacia dell'insegnamento e dell'apprendimento, la promozione di iniziative congiunte su sostenibilità e responsabilità sociale volte a sensibilizzare studentesse e studenti su tematiche ambientali e sociali".

Coordinatrici delle attività previste dal protocollo saranno la professoressa Isolina Marota per Unicam e la professoressa Simona Tasso per l'Iis "Varano-Antinori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA