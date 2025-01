Mentre passeggia con il cane cade in un buca, 50enne in ospedale

A passeggio con il cane di sera, cade in una buca procurandosi una lesione importante ad una gamba. La disavventura, accaduta ieri sera verso le 22 ad un 50enne, ha reso necessario l'intervento dei sanitari della Croce Gialla ad Ancona in via Toti, angolo via Montegrappa.

Il residente era uscito con il proprio cane quando è caduto a causa di una buca: l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Torrette in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso per una lesione abbastanza importante una gamba.



