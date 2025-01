Gruppi a cavallo polizia aprono Benedizione animali a Tolentino

Come da tradizione, da più di 50 anni, la domenica successiva al 17 gennaio, giorno in cui si festeggia Sant' Antonio Abate protettore di tutti gli animali, in occasione della Benedizione si sono dati appuntamento a Tolentino, in piazza della Libertà, malgrado il maltempo, tantissimi cavalli di diverse razze e con vari tipi di monta con fantini e amazzoni che hanno indossato abiti tipici, oltre a tanti altri animali come cani, gatti, criceti, tartarughine, ecc.

Ad aprire la sfilata dei gruppi a cavallo la pattuglia della Polizia di Stato proveniente da Firenze e giunta a Tolentino grazie alla collaborazione con la Questura di Macerata. A seguire le Giacche Verdi l'associazione di volontari che svolgono attività di protezione civile ambientale. Come tutte le edizioni presenti i cavalieri e le amazzoni di tante associazioni ippiche provenienti da tutte le Marche e gli organizzatori dell'associazione "I Cavalleggeri" di Tolentino.

A portare il saluto della città a tutti i partecipanti il sindaco Mauro Sclavi e a benedire gli animali il Priore della Comunità Agostiniana della Basilica di San Nicola Padre Massimo Giustozzo. La tradizionale Benedizione di Sant'Antonio è stata organizzata dall'Associazione Ippica Dilettantistica "I Cavalleggeri" di Tolentino, con la Pro Loco TCT e con il patrocinio del Comune di Tolentino che, oltre a sostenere l'iniziativa con un finanziamento, cura la logistica dell'evento, mettendo a diposizione personale, il montaggio di un palco con amplificazione, il gruppo comunale di protezione civile e gli agenti di Polizia Locale per la viabilità.

In questi anni alla manifestazione hanno partecipato alla benedizione mucche, pecore, conigli, piccioni, cani, gatti, uccellini, pappagalli, merli, piccoli criceti, animali esotici come l'iguana e persino pesci rossi nelle loro bocce di vetro, tutti ornati con fiocchi rossi e cappottini all'ultima moda. Ma i veri protagonisti sono sempre i tanti cavalli provenienti da tutta la regione e che arrivano in città su invito dei Cavalleggeri di Tolentino. Sfilano stupendi e superbi esemplari arabi, inglesi, italiani, andalusi, appaloosa, murgesi, lusitani, cavalli altissimi e pony, tutti fieri delle loro bardature a festa o del calesse che trainano. Mascotte dell'edizione 2025 della benedizione degli animali il piccolo pony falabella Jack Sparrow per via degli occhi di colore diverso, montato dal piccolo Enea.



