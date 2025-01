Giulio Argalia nuovo coordinatore nazionale Fassid Area Medica

Il marchigiano Giulio Argalia, che dirige la Sod Radiologia Materno Infantile, Senologica, Cardiologica ed Ecografica Ambulatoriale dell'Azienda ospedaliero universitario delle Marche, è il nuovo Coordinatore Nazionale Fassid Area Medica: questa sigla è importante nel panorama sanitario nazionale perchè riunisce Aipac - Patologi clinici, Aupi - Psicologi, Simet - Medici del Territorio e della Igiene e Prevenzione, Sinafo - Farmacisti Ospedalieri e dei Servizi Territoriali - Snr - Dirigenti dell'Area Radiologica.

"Come sapete il lavoro non ci spaventa - ha detto Argalia alla fine della riunione - Personalmente ritengo doveroso presidiare i temi sindacali relativi al Contratto collettivo di lavoro, in tempi di esigue risorse e forte crisi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, un'eccellenza da difendere ad ogni costo".

La Fassid è la Federazione che, grazie alla trasversalità tra tutti i servizi degli ospedali e del territorio, punta a "rispondere in maniera completa ai nuovi bisogni attraverso la multidisciplinarietà" e ad offrire "la necessaria interpretazione critica della domanda avvicinandola maggiormente e progressivamente ai veri bisogni insoddisfatti della popolazione".

La Federazione, già impegnata nell'elaborazione della propria piattaforma contrattuale in vista del rinnovo del prossimo Contratto collettivo, è esponente di spicco dell'Intersindacale Medica, Veterinaria e Sanitaria che sta proseguendo nelle iniziative unitarie contro la crisi della Sanità pubblica.





