Forza Italia Marche, decisa sulla decontribuzione per la regione

Forza Italia Marche è "decisa a portare a termine nel più breve tempo possibile il lavoro in Parlamento per il disegno di legge sulla decontribuzione per le Marche regione in transizione". Lo hanno confermato il commissario di Forza Italia Marche onorevole Francesco Battistoni e la vicecommissario Jessica Marcozzi, consigliera e presidente del Gruppo regionale, nel corso di un incontro con le associazioni di categoria del Fermano in cui hanno "rinnovato l'impegno anche a promuovere l'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (Zls) per ridurre la burocrazia e attrarre nuovi investimenti nelle Marche".

"Le associazioni hanno apprezzato la sollecitudine e la concretezza con cui Forza Italia segue da vicino e da tempo la crisi del manifatturiero che morde particolarmente il distretto fermano, strategico in Italia per le produzioni di settore - riferiscono l'onorevole Battistoni, firmatario dell'ordine del giorno sulla decontribuzione approvato alla Camera, e la capogruppo regionale Marcozzi che si "è spesa senza riserve segnalando l'urgente necessità del provvedimento" - L'approvazione dell'ordine del giorno sulla decontribuzione ribadisce il ruolo strategico di Forza Italia nel supporto al territorio e l'importanza del dialogo tra politica nazionale e regionale per affrontare le sfide economiche e sociali delle Marche".

"Siamo convinti - proseguono - che sia sempre più necessario in questo contesto storico concentrarsi su azioni che favoriscono le condizioni per la crescita piuttosto che sul mero ristoro ed è per questo che abbiamo lavorato, con convinzione e impegno, alla creazione di una Zona economica speciale (Zes) che non si è potuta attivare solo per ostacoli procedurali. Ora - concludono Battistoni e Marcozzi - con il supporto dei nostri ministri e il confronto continuo con le imprese e le loro associazioni, ci concentriamo per mettere a terra la decontribuzione che è un provvedimento fondamentale per le imprese marchigiane perché un significativo alleggerimento del carico fiscale consentirà loro di migliorare la propria competitività e sviluppare nuova occupazione per il benessere di tutto il territorio".



