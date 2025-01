Vandali tranciano cavi alla discarica di Fermo, , disagi nei prossimi giorni

Cavi tranciati nella discarica di Fermo. A dare la notizia del furto è direttamente il sindaco Paolo Calcinaro.

"Dei farabutti - scrive - sono entrati negli impianti della nostra discarica ed hanno tranciato cavi ovunque per recuperare materiale. Purtroppo hanno reso inservibili alcuni impianti per giorni e solo la bravura del nostro personale sta permettendo in queste ore di poter fare ripartire qualche tecnologia".

Nei prossimi dieci giorni potranno esserci disagi per un funzionamento limitato specie nel trattamento dei rifiuti organici. "Spero che questi delinquenti vengano rintracciati e un ringraziamento ora va a tutto il personale che sta affrontando questa dura emergenza come ho potuto vedere in un sopralluogo stamattina" conclude il sindaco.



