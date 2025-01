I Codici Malatestiani (1367-1463) saranno digitalizzati

L'archivio di Stato di Pesaro Urbino della sezione di Fano ha promosso, in collaborazione con l'istituto centrale per gli archivi, la digitalizzazione dei Codici Malatestiani (1367-1463). In totale si tratta di 113 registri e una busta miscellanea, di contenuto prevalentemente contabile, che facevano parte del perduto archivio di corte, in particolare di quella di Pandolfo III Malatesti (1370-1427) e del suo successore Sigismondo Pandolfo (1417-1468); solo due registri si riferiscono invece alla dominazione di Galeotto I (1300 ca.- 1385).

Giovedì 23 gennaio, alle ore 17.00, nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, in via Montevecchio 114,a Fano, alla presenza del sindaco e del Presidente della Fondazione, sarà presentato il progetto di digitalizzazione.

Attualmente, le immagini e le relative descrizioni archivistiche sono disponibili liberamente e gratuitamente sul portale Archivio Digitale dell'istituto.



