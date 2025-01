Dai carabinieri di Ancona la visita di rappresentati istituzioni

Questa mattina, una delegazione di nove rappresentanti delle istituzioni politiche europee, nazionali, regionali e cittadine ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ancona. A fare gli onori di casa alla delegazione -composta dall'Europarlamentare Carlo Ciccioli, dal deputato Stefano Maria Benvenuti Gostoli, dall'Assessore regionale Goffredo Brandoni accompagnato dai consiglieri Marco Ausili e Mirella Battistoni, dal Vice Sindaco di Ancona Giovanni Zinni con gli Assessori comunali Orlanda Latini e Angelo Eliantonio, dal Vice Sindaco di Filottrano Ivana Ballante - è stato il Comandante Provinciale Col. Roberto di Costanzo accompagnato dagli ufficiali dipendenti.

Dopo una breve illustrazione delle articolazioni del comando che hanno sede nella caserma Cortecci di via della Montagnola, Di Costanzo ha ricevuto per un caffè i delegati nel proprio ufficio, fornendogli una panoramica della situazione generale della provincia, come rilevata dai Carabinieri distribuiti sul territorio. Ciccioli ha quindi espresso il proprio apprezzamento per l'attività svolta dall'Arma dorica al fianco delle istituzioni e dei cittadini, manifestando pieno sostegno per l'impegno tangibile dei Carabinieri della provincia. L'On.le Benvenuti Gostoli ha sottolineato quanto sia importante l'operato della Benemerita quale presidio imprescindibile del nostro Paese, da tutelare e sostenere. Di Costanzo ha ringraziato i rappresentanti della politica presenti assicurando, anche per il futuro, il più alto impegno oltre alla totale dedizione dei Carabinieri verso le proprie comunità.





