Controlli al Piano, oltre 100 identificati e un denunciato

Questa mattina, nel quartiere Piano San Lazzaro, sono stati effettuati i controlli da parte della polizia di Stato della della Questura di Ancona, insieme al Reparto Prevenzione Crimine, nelle zone che in questa fascia oraria presentano una concentrazione maggiore di cittadini, anche grazie alla presenza del mercato in Piazza D'Armi. Il bilancio parla di 107 persone identificate, di cui 30 con pregiudizi di polizia. Controllati 48 veicoli. Durante il servizio, gli agenti hanno denunciato un cittadino italiano di 42 anni, sul quale gravava un divieto di ritorno nel comune dorico per un periodo di due anni perchè destinatario del Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Ancona. I poliziotti lo hanno rintracciato, sprovvisto di documenti, all'interno del parco pubblico di Via Ragusa. Dagli accertamenti è emerso che sull'uomo pesavano diversi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e violazioni della normativa sulle sostanze stupefacenti, nonché la misura di prevenzione violata.

Su segnalazione di alcuni passanti gli agenti hanno poi rintracciato e fermato un uomo, in Piazza d'Armi, nei pressi di un esercizio commerciale, che si aggirava ubriaco molestando i passanti. Alla vista degli agenti l'uomo gridava e gesticolava animatamente. Una volta presso gli uffici della Questura, il giovane, di origine straniera, di 29 anni regolarmente residente ad Ancona, è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

Sempre in Piazza d'Armi, inoltre, é stata contestata ad un giovane di origine albanese, di 29 anni, la violazione dell'art.

75 del D.P.R. 309/90, (sostanze stupefacenti). Il 29enne èstato segnalato. Il 29enne aveva in una tasca all'interno del giubbotto una confezione di tabacco e un pezzettino, di quasi due grammi, di hashish, detenuta a suo dire per uso personale.

La Polizia di Stato di Ancona prosegue così, con i mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore, Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto, il contrasto ai fenomeni predatori nel capoluogo, specie in zona Piano San Lazzaro, in particolare nella giornata del sabato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA