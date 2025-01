A Matelica si ricostruisce la caserma dei carabinieri

Sono iniziati i lavori sulla caserma dei carabinieri di Matelica, in provincia di Macerata.

Si tratta di un intervento da 2,9 milioni di euro che punta a riparare l'edificio danneggiato dal sisma, situato in pieno centro storico."Il piano di ricostruzione delle caserme del cratere nelle Marche ha finanziato oltre 59 milioni di interventi - ha ricordato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli - Si tratta di un'azione determinante per la ripartenza di questi territori così provati, che sta godendo di un'attuazione puntuale e seria".

"Una buona notizia per Matelica - ha commentato il sindaco Denis Cingolani - la ricostruzione della caserma dei carabinieri è fondamentale per permettere al personale dell'Arma di lavorare in spazi adeguati, inoltre riporta in pieno centro un presidio molto importante per la sicurezza della città". Il progetto prevede una parte architettonica di rifunzionalizzazione e rimodulazione degli spazi interni e una strutturale di miglioramento sismico. Le destinazioni d'uso resteranno le stesse, fatta eccezione per i locali dell'Associazione nazionale carabinieri e per l'ampliamento della zona alloggi degli ufficiali, all'ultimo piano. Al secondo piano sottostrada rimarrà l'autorimessa, al primo verranno collocati i server, gli archivi e l'armeria, nonché la mensa-cucina e la foresteria con due camere con servizi indipendenti. Al piano terra, i locali della caserma: la sala d'attesa, l'ufficio militare di sorveglianza poi gli uffici e altri servizi dedicati ai militari.



