Strade del sisma, finanziamenti per altre 110 opere

Giornata importante per il futuro delle strade danneggiate dal sisma del 2016 nelle Marche. Oggi si sono svolti incontri chiave tra la Struttura commissariale, Anas e i sindaci delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per fare il punto sui lavori in corso e definire ulteriori interventi. In cima alle priorità c'è il completamento della cosiddetta Priorità 4, con il commissario alla ricostruzione Guido Castelli pronto a destinare nuovi fondi per superare le criticità che ancora affliggono la rete viaria dell'Appennino centrale.

"L'isolamento viario è uno dei maggiori ostacoli alla rinascita dei territori colpiti - ha affermato Castelli - Abbiamo già approvato 158 interventi con un investimento di oltre 72 milioni di euro e siamo pronti a finanziare altri 110 interventi per ulteriori 94 milioni". "Le strade sono vitali per l'entroterra, dove rappresentano spesso l'unica via di collegamento data la difficoltà di accesso ferroviario - ha aggiunto - Il rilancio dell'Appennino dipende anche da questi lavori". Dal confronto con i rappresentanti locali emerge un forte impegno delle amministrazioni provinciali. Sandro Parcaroli, presidente della Provincia di Macerata, ha ringraziato la struttura commissariale per aver convocato la riunione, sottolineando come il nuovo finanziamento di 17 milioni permetterà alla Provincia di completare 14 interventi essenziali. "Collegamenti efficienti sono fondamentali per ridare vitalità a un territorio che porta ancora profonde cicatrici", ha ribadito. Anche il presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Sergio Loggi, ha evidenziato l'urgenza di accelerare i lavori per contrastare lo spopolamento delle aree interne. "La viabilità è la linfa dei nostri borghi, senza strade efficienti non c'è rinascita", ha dichiarato. Dalla Provincia di Fermo, Michele Ortenzi ha rilanciato l'importanza di opere strategiche come la Pedemontana e il completamento del tratto Servigliano-Campiglione della Lungo Tenna.

"Serve visione e impegno per ridurre il divario infrastrutturale del Fermano", ha aggiunto. Fulvio Soccodato, responsabile per Anas dei progetti legati al sisma, ha ricordato come l'azienda abbia già realizzato oltre 1.500 interventi per un investimento di quasi 1,2 miliardi di euro. "Il nostro impegno ha portato risultati significativi, ma ci sono ancora piccoli comuni del cratere che meritano grande attenzione - ha spiegato - Insieme alla Struttura commissariale e al ministero delle Infrastrutture completeremo il ripristino della viabilità, essenziale per la ripresa del territorio".



