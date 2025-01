Sequestrati 7 kg di hashish, due uomini e una donna in manette

Il controllo dell'auto usata per trasportare la droga, i movimenti sospetti, gli appostamenti e il blitz in una casa. Il fiuto degli investigatori della polizia di Stato e dei cani della guardia di finanza non sbaglia: a Sant'Elpidio a Mare (Fermo) sequestrati 7 chili di hashish e tre persone, due uomini e una donna, finiscono in manette.

Tutto è partito da un'auto sospetta che faceva la spola tra Sant'Elpidio a Mare e il rione fermano di Lido Tre Archi.

Da qui gli appostamenti dei poliziotti della squadra mobile di Fermo che hanno consentito di constatare come la merce "all'ingrosso" fosse custodita in un'abitazione a Sant'Elpidio a Mare e poi venduta al dettaglio nel quartiere costiero. Alle 23 del 13 gennaio scorso, i poliziotti che avevano seguito l'auto sospetta fin dalla zona costiera, si sono appostati in una via del centro di Sant'Elpidio a Mare, riuscendo a fermare il mezzo con a bordo due soggetti pregiudicati (uno già stato arrestato a settembre). Il conducente ha consegnato spontaneamente ciò che celava sotto gli abiti, ovvero 5 panetti di hashish del peso di 500 grammi. A quel punto è scattata la perquisizione nella casa sospetta, dove era domiciliata una donna. In cantina è stato rinvenuto un borsone, sotto degli indumenti da bambino, accatastati vicino ad un lavabo, contenente 12 pacchi ognuno dei quali conteneva 5 panetti di hashish. E così per i due uomini e la donna sono scattate le manette. Insieme alla droga, sequestrati anche bilancini di precisione, telefoni cellulari e del denaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA