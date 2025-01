S.O.S. Bussola, progetto scolastico Comune Ancona-Salesiani

Intende coinvolgere circa 250 studenti dai sei ai 17 anni d'età a rischio abbandono scolastico, il progetto triennale S.O.S Bussola, Sostegno Orientamento Scolastico, varato dal Comune di Ancona assieme all'Istituto Salesiano del quartiere multietnico di Pian San Lazzaro. Finanziata con un bando di 140mila euro dalla Fondazione Cariverona, l'iniziativa resa nota oggi dal Comune, contempla interventi a sostegno della genitorialità, punti d'ascolto psicopedagogici per le famiglie e i preadolescenti, e interventi contro la dispersione scolastica come il doposcuola, l'apertura di una libreria pubblica e laboratori per l'acquisizione di capacità di base.



E' il secondo progetto della Fondazione Cariverona in favore dei Salesiani dopo quello della ristrutturazione nel 2016 del Centro Diurno Il Faro destinato a ragazzi dagli otto ai 18 anni.

"L'obbiettivo - ha spiegato don Giampiero De Nardi, parroco dell'Opera Salesiana di Ancona - è quello di sostenere i minori coinvolgendo un centinaio di operatori (psicologi, psicoterapeuti e volontari) già attivi e formati nel settore. Ai giovanissimi presi in carico, si aggiungeranno altre 50 famiglie di ragazzi che usufruiscono già del sostegno scolastico e psico-pedagogico". Le attività laboratoriali si svolgeranno in piccoli gruppi (10/25 unità) e parte del lavoro sarà svolto da ragazzi della stessa età dei partecipanti (peer education) per facilitare le relazioni.

"Un percorso - ha rilevato l'assessore comunale alle Politiche Giovanili Giovanni Battino - rivolto ai giovani in difficoltà che si sposa con gli obiettivi dell'Amministrazione nell'incoraggiare forme diverse e personali d'autonomia nel contesto della comunità, e che acquista grande rilevanza per l'intero quartiere". "Un quartiere - gli ha fatto eco l'assessore ai Servizi Sociali Manuela Caucci - caratterizzato da una significativa presenza di migranti che ha registrato nel tempo un aumento di situazioni di marginalità e vulnerabilità.

In particolare l'intervento di 80 ore annuali 'Sostegno alle famiglie nel ruolo genitoriale', offrirà l'occasione per fornire ai genitori gli strumenti per risolvere i problemi di crescita e adattamento dei propri figli". L'Istituto Salesiano presente ad Ancona in Corso Carlo Alberto si prende cura da un secolo dei ragazzi coinvolgendoli, a partire dallo storico oratorio, in attività ricreative, sportive e culturali che vivificano l'intero quartiere. Per il progetto S.O.S. Bussola si avvale di diversi partner: Caritas Diocesana, Casa delle Culture, Liceo Classico Rinaldini, Ast Dipartimento Dipendenze, Orto del Sorriso, Pgs Orsal, Cgs Dorico, Parrocchia S.Famiglia.



