Ospedale di Fano, nuovi vasca travaglio parto e mammografo

Continuano gli investimenti per l'ospedale Santa Croce di Fano. Stamattina sono stati inaugurati la nuova vasca per il travaglio e il parto situata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia e il nuovo mammografo del reparto di Diagnostica per Immagini per la diagnosi e cura del tumore alla mammella.

"Il mammografo - riferisce l'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino - del valore di 227.530,00, è dotato di Tomosintesi, di modulo per l'esecuzione di biopsie stereotassiche con sistema Vab e della mammografia con mezzo di contrasto (Cem) una tecnica innovativa che si candida oggi come alternativa alla Risonanza Magnetica mammaria con mezzo di contrasto per gran parte delle sue applicazioni. La Cem "è una metodica che combina le informazioni morfologiche della mammografia digitale e informazioni funzionali grazie all'utilizzo del mezzo di contrasto iodato iniettato per via endovenosa, che consente la valutazione della neoangiogenesi tumorale analogamente a quanto avviene con la risonanza magnetica (Rm) con mezzo di contrasto endovenoso. Le immagini diagnostiche della CEM sono, per ogni proiezione mammografica, un'immagine "a bassa energia" del tutto sovrapponibile per semeiotica e accuratezza diagnostica ad una mammografia standard , e un'immagine "ricombinata" la cui valutazione dell'impregnazione contrastografica ricalca molte caratteristiche dell'analisi qualitativa della Rm con mezzo di contrasto".

"Stiamo parlando di due investimenti, per circa 270 mila euro, realizzati con fondi regionali - spiega il direttore Generale Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino Alberto Carelli - che completano un percorso di miglioramento dell'offerta e dei servizi sul territorio provinciale. Con la nuova vasca, un dispositivo che l'ospedale di Fano aspettava da tempo, tutti e tre i punti nascita della provincia danno la possibilità alle partorienti di poter mettere al mondo il loro bambino in acqua, in completa sicurezza, consentendo alle donne che ne fanno richiesta di ridurre il dolore e partorire in modo più naturale". "Un ulteriore passo avanti segnato anche dall'inaugurazione del nuovo mammografo. - prosegue il dg La nostra provincia ha quattro nuovi mammografi già in funzione, uno a Fano, due a Pesaro (via Nanterre e Muraglia) e uno ad Urbino. Un investimento complessivo di oltre un milione e mezzo di euro (fondi regionali e Pnrr). Un rinnovamento importantissimo che migliora il percorso di screening e di cura dei tumori al seno. Un parco tecnologico all'avanguardia che arricchisce la qualità delle prestazioni erogate nella nostra provincia e che garantisce alle donne maggiore sicurezza, tempestività nella diagnosi e cura del carcinoma mammario".

"Con questo nuovo macchinario - aggiunge Tiziana Lombardi, responsabile della struttura Semplice di Senologia - anche la Breast Unit di Fano sarà dotata di un mammografo con Tomosintesi che permette uno studio diagnostico più efficace rispetto alla mammografia convenzionale".

Per Elena Marini viceprimario della Unità operativa complessa Diagnostica per Immagini, "con la nuova risonanza, i due sistemi polifunzionali e ora con questo dispositivo completiamo il rinnovamento tecnologico del reparto di Diagnostica dell'Ospedale di Fano".

Per quanto riguarda la vasca per il parto: "L'utilizzo dell'acqua durante il travaglio - spiega il direttore di Ostretricia e Ginecologia Claudio Cicoli - è a tutti gli effetti un metodo analgesico non farmacologico, indicato per tutte le gravide a basso rischio in alternativa alla partoanalgesia".

"L'accessorio, del valore di 41 mila euro, è ideale per un parto umanizzato, composta di vasca interna (in unico stampo, con reggipiedi dedicati, schienale e sedile ergonomici) e scocca esterna in fibra di vetro rinforzata laminata a mano (provvista di sportellino di servizio in acciaio inox), perfettamente sigillate, soddisfacendo i più elevati requisiti igienici. Le ostetriche sono a disposizione all'accoglienza della gravida per fornire tutte le informazioni necessarie, ascoltare le sue preferenze e, nel caso in cui sia possibile, gestire in piena sicurezza il travaglio o anche il parto in acqua".

"E' fondamentale - osserva il vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - che l'Ospedale di Fano, che copre una fascia di popolazione che comprende anche la vallata, abbia tutte le tecnologie necessarie a garantire risposte ad una domanda di prestazioni che è in continua ascesa. Sono molto soddisfatto del lavoro che viene svolto in questa struttura: un milione di prestazioni rese è un dato che testimonia il livello di eccellenza raggiunto da questo ospedale, anche grazie alla riforma sanitaria messa in atto da questa Giunta". Saltamartini ha ricordato che l'Ospedale di Fano "è più di un ospedale di primo livello, perché conta su tecnologie all'avanguardia che vogliamo ulteriormente potenziare per velocizzare le prestazioni".



