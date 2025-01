Marche Multiservizi: a Falconara raccolte 241 tonnellate di Raee

Marche Multiservizi a Falconara (Ancona) nel 2023 ha raccolto 241 tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee), pari a 9,3 kg per abitante, dati al di sopra della media nazionale. Obiettivi raggiunti con l'informazione e i progetti dedicati, come quello rivolto alle scuole falconaresi. Nei plessi scolastici cittadini sono stati collocati dei contenitori ad hoc ed è stato attivato un servizio dedicato a tutte le scuole presenti sul territorio comunale con la regola "Vuoto per pieno", ovvero al ritiro del contenitore pieno è stato fatto omaggio di una risma di carta per la fotocopiatrice. Un chiaro invito ai ragazzi a portare i piccoli rifiuti elettronici in classe e che ha portato alla raccolta di 320 kg di rifiuti elettronici. In testa alla classifica dei ricicloni gli alunni della Scuola Aldo Moro (con 110 kg di Raee raccolti), tallonati dalla Scuola Montessori (70 kg) e dalla Scuola Giulio Cesare (50 kg). Segue l'istituto Serrani (30 kg) e chiudono la graduatoria le Galileo Ferraris, il liceo scientifico Cambi e la scuola Marconi (con 20 kg a testa). «Con i progetti di Marche Multiservizi - commenta l'assessore alle Politiche educative Elisa Penna - non ci siamo limitati a migliorare la raccolta: abbiamo voluto trasformare i Raee in uno strumento di sensibilizzazione e responsabilizzazione per tutta la comunità.

Il coinvolgimento delle scuole, in particolare, è fondamentale per educare le nuove generazioni al valore dell'economia circolare e per dimostrare che ogni piccolo gesto può contribuire al cambiamento».



Riproduzione riservata © Copyright ANSA