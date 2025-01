Inaugurata la nuova vasca da parto all'ospedale Santa Croce

"L'impegno che avevo assunto quando ero consigliere regionale, con lo stanziamento di 25.000 euro per la vasca da parto, oggi si concretizza in un risultato importante per il nostro ospedale Santa Croce" questo quanto dichiara il sindaco di Fano, Luca Serfilippi in occasione della presentazione della nuova vasca per il reparto di ostetricia e ginecologia.

"Strumenti tecnologici come questo sono una risposta concreta alle esigenze delle future mamme e degli utenti, assicurando un servizio più moderno, efficace e all'avanguardia - dice il primo cittadino - un risultato ottenuto grazie al lavoro congiunto di tutti, dal direttore Carelli, alla regione Marche, fino all'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, che ha fortemente voluto questo investimento e ha mantenuto l'impegno preso dal consiglio regionale".



