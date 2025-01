Contro il cyberbullismo la magia delle Winx in aiuto ai giovani

Magia e non odio per abbattere il bullismo online che tanti danni provoca tra i giovani grazie alle Winx che si confermano ambasciatrici di gentilezza digitale contro il cyberbullismo, diffondendo messaggi positivi ed educativi attraverso nuovi artwork e tagline dedicati, per ispirare ragazze e ragazzi a creare online un mondo più empatico e inclusivo. Per questo prosegue anche nel 2025 la campagna globale "Spread magic not hate", promossa da Rainbow, in collaborazione con Cybersmile Foundation.

Il progetto, iniziato nel 2024 e che ha visto Bloom come prima protagonista, entra in una nuova fase e prevede nuovi artwork, che raffigurano le altre fatine: Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna. Le illustrazioni saranno diffuse a cadenza bimestrale, con la prima, dedicata a Stella, che è stata pubblicata proprio nella giornata di oggi.

Ogni artwork, diffuso attraverso i canali Winx Club e Cybersmile Foundation, è pensato per coinvolgere e ispirare i giovani adulti, promuovendo messaggi di empatia, amicizia e rispetto. Parallelamente, l'e-store dedicato su Teemill (https://winx-club.teemill.com/) sarà aggiornato con i nuovi design, disponibili in edizione limitata. I ricavi sosterranno progetti specifici della Cybersmile Foundation per supportare le vittime di cyberbullismo. https://www.cybersmile.org/.

Fondata nel 2010, la Cybersmile Foundation è punto di riferimento globale nella lotta contro il cyberbullismo e la promozione di un ambiente digitale sicuro e inclusivo. Attiva in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, lavora con marchi, celebrità e influencer di tutto il mondo per costruire una rete web più gentile e solidale. La collaborazione con Rainbow vuole sottolineare l'importanza di un dialogo aperto su questo fenomeno, promuovendo l'uso di Internet come strumento di unione, diversità e rispetto. Il potere delle Winx continua a brillare, non solo nei mondi incantati, ma anche nel mondo digitale, invitando tutti a diffondere magia, non odio.



